Депутат предложила создать на «Госуслугах» раздел для беременных

На «Госуслугах» предложили создать специальный раздел для женщин по подготовке к рождению ребенка. Как стало известно «Парламентской газете», такой запрос зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко планирует отправить в Минздрав и Минцифры.

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По словам Занко, «Госуслуги» становятся все более универсальной и удобной площадкой для граждан, где они могут не только решить разные вопросы, но и получить качественную информацию.

«Было бы очень полезно создать там специальный раздел для женщин по подготовке к рождению ребенка, — сказала депутат. — Ведь правильное поведение до и во время беременности напрямую влияет на рождение здорового ребенка».

Парламентарий отметила, что сейчас в интернете существует множество курсов подготовки к родам, но они находятся в разрозненном состоянии, и проверить их достоверность довольно сложно.

«Раздел на «Госуслугах» может быть разработан ведущими российскими экспертами, первоклассными специалистами в области акушерства и гинекологии, к которым по разным причинам может попасть не каждая женщина», — сказала Ольга Занко.

Если такой раздел создадут, будущие мамы смогут бесплатно получить качественную, авторитетную и проверенную информацию, не выходя из дома. Это особенно актуально для женщин из малых городов и сел, считает парламентарий. В разделе могут быть видео-лекции, ответы на часто задаваемые вопросы, акушерский календарь беременности и другая полезная информация.