«Я не стал другим»: Андрею Макаревичу* — 70

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Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), 1989 год
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Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), 1989 год 
© Евгений Матвеев/Global Look Press
Солист рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) и бас-гитарист Александр Кутиков на съемках новогодней телевизионной передачи «Голубой огонек», 1987 год
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Солист рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) и бас-гитарист Александр Кутиков на съемках новогодней телевизионной передачи «Голубой огонек», 1987 год 
© Борис Кавашкин/ТАСС
Президент России Владимир Путин, мэр столицы Юрий Лужков с супругой и Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) на концерте Пола Маккартни на Красной площади в Москве, 2003 год
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Президент России Владимир Путин, мэр столицы Юрий Лужков с супругой и Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) на концерте Пола Маккартни на Красной площади в Москве, 2003 год 
© Алексей Панов/РИА Новости
Музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) перед началом XIII-ой церемонии вручения премии «Серебряная калоша», 2009 год
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Музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) перед началом XIII-ой церемонии вручения премии «Серебряная калоша», 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Музыканты группы «Машина времени»: Валерий Ефремов, Евгений Маргулис, Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Александр Кутиков, Петр Подгородецкий, 1999 год
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Музыканты группы «Машина времени»: Валерий Ефремов, Евгений Маргулис, Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Александр Кутиков, Петр Подгородецкий, 1999 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), 1994 год
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Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), 1994 год 
© Сергей Субботин/Global Look Press
Писатель Виктор Ерофеев, певица Алла Пугачева и музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) на заседании Общественного совета при кандидате в президенты РФ Михаиле Прохорове, 2012 год
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Писатель Виктор Ерофеев, певица Алла Пугачева и музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) на заседании Общественного совета при кандидате в президенты РФ Михаиле Прохорове, 2012 год 
© Митя Алешковский (организация включена Минюстом в список иноагентов)/ТАСС
Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) среди поклонников на рок-фестивале «Крылья» на территории Тушинского аэродрома в Москве, 2002 год
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Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) среди поклонников на рок-фестивале «Крылья» на территории Тушинского аэродрома в Москве, 2002 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Музыканты Александр Градский и Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом)
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Музыканты Александр Градский и Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) 
© Анатолий Ломохов/Global Look Press

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Музыканты Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Евгений Маргулис и Владимир Бегунов на вечеринке, посвященной юбилею театра «Квартет И», 2011 год
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Музыканты Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Евгений Маргулис и Владимир Бегунов на вечеринке, посвященной юбилею театра «Квартет И», 2011 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин и музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) в Кремле перед началом заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, 2007 год
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Президент России Владимир Путин и музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) в Кремле перед началом заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, 2007 год 
© Дмитрий Астахов/РИА Новости
Музыканты группы «Машина времени» Евгений Маргулис и Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) на международном музыкальном фестивале «Рок над Волгой», 2010 год
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Музыканты группы «Машина времени» Евгений Маргулис и Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) на международном музыкальном фестивале «Рок над Волгой», 2010 год 
© Юрий Стрелец/РИА Новости
Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) с сыном Иваном (James Oclahoma) на открытии персональной выставки музыканта «...И слышно: они поют» в Мультимедиа Арт Музее (МАММ), 2018 год
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Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) с сыном Иваном (James Oclahoma) на открытии персональной выставки музыканта «...И слышно: они поют» в Мультимедиа Арт Музее (МАММ), 2018 год 
© Артем Геодакян/ТАСС
Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) во время автограф-сессии по поводу выпуска нового музыкального сборника, посвященного 55-летию музыканта, 2008 год
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Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) во время автограф-сессии по поводу выпуска нового музыкального сборника, посвященного 55-летию музыканта, 2008 год 
© Сергей Пятаков/РИА Новости

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Президент России (2008-2012) Дмитрий Медведев и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) на встрече с российскими рок-музыкантами в Ритм-блюз-кафе, 2010 год
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Президент России (2008-2012) Дмитрий Медведев и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) на встрече с российскими рок-музыкантами в Ритм-блюз-кафе, 2010 год 
© Михаил Климентьев/РИА Новости
Музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) с женой Эйнат Кляйн на премьере фильма «Глубже!» в Москве, 2020 год
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Музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) с женой Эйнат Кляйн на премьере фильма «Глубже!» в Москве, 2020 год 
© Алексей Куденко/РИА Новости
Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) и супругой Эйнат Кляйн и новорожденным сыном, 2022 год
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Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) и супругой Эйнат Кляйн и новорожденным сыном, 2022 год 
© Mashinavremeniofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) в роли Солдата в сцене из музыкального мультимедийного спектакля «Черт, солдат и скрипка» по мотивам «Истории солдата», приуроченного к 135-летию композитора Игоря Стравинского и 100-летию самого сочинения, 2017 год
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Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) в роли Солдата в сцене из музыкального мультимедийного спектакля «Черт, солдат и скрипка» по мотивам «Истории солдата», приуроченного к 135-летию композитора Игоря Стравинского и 100-летию самого сочинения, 2017 год 
© Виталий Белоусов/РИА Новости

Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) родился 11 декабря 1953 года в Москве. С детства интересовался музыкой — в 12 лет начал играть на гитаре. В восьмом классе основал ансамбль The Kids, исполнявший каверы на иностранные песни. Позже он превратился в Time Machines.

Пойдя по стопам отца, в 1971 году Макаревич поступил в архитектурный, но надолго его не хватило. Завязать с этой формой искусства он решил в 1979-м, когда «Машина времени» подписала контракт с Союзконцертом. Так, через 10 лет после создания группы, Макаревич официально стал музыкантом.

Критики называли «Машину времени» «архитектором российского рока» и первой группой, которая его «сформулировала». Ее бессменный лидер на протяжении всей карьеры не оставался в стороне от политики. Макаревич сам признавался, что критически относился к советской власти. 22 августа 1991-го во время путча ГКЧП «Машина времени» вместе с другими группами организовала концерт «Рок на баррикадах». В 2000-х Макаревич поддерживал Путина, в 2008 году он с «Машиной времени» участвовал в концерте на президентских выборах. Но уже в 2011-м музыкант заявил, что больше этого делать не будет. В ноябре 2023-го в интервью он заявил, что его «расхождение с властями» началось в 1978-м.

«Я не стал другим, это совершенно точно. Вот это я могу гарантировать. Может быть, это кого-то раздражает. Но представления о добре и зле у меня не изменились за последние 50 лет, ну, никак», — признался он.

Макаревич уехал из России вскоре после начала СВО, сейчас он живет в Израиле. В сентябре 2022 года музыканта объявили иноагентом, но впервые не за иностранное финансирование. Причиной стало интервью фронтмена «Машины времени» украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иностранным агентом) (внесен Росфинмониторингом с реестр лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).

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