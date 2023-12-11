До минус 50 градусов: как в России переживают аномальные холода
На Россию обрушились аномальные морозы. И если в Москве пик холодов уже прошел, то столбики термометров в Сибири и на Урале продолжают оставаться на чрезвычайно низком уровне. Так, по прогнозам синоптиков, в отдельных регионах страны в ближайшие дни температура воздуха опустится до минус 50 градусов.
«В период с 10 по 13 декабря сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха минус 35 градусов и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха минус 40 градусов и ниже», — сказано в сообщении на сайтах Обь-Иртышского, Западно-Сибирского, Среднесибирского и Иркутского гидрометцентров о предстоящей погоде в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, а также Алтайском крае.
Хуже всего погода будет в Красноярске. В центральных районах края воздух остынет до минус 45-47 градусов, а в северных и восточных — до минус 50.
Синоптики ожидают, что погода вернется к климатической норме уже после 13 декабря.
Как россияне переживают аномальные морозы — в галерее «Рамблера».