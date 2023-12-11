До минус 50 градусов: как в России переживают аномальные холода

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Трактор убирает снег при температуре воздуха около -27 градусов Цельсия на Центральной набережной Енисея в Красноярске
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Трактор убирает снег при температуре воздуха около -27 градусов Цельсия на Центральной набережной Енисея в Красноярске 
© РИА Новости
Прохожие на проспекте Ленина в Екатеринбурге во время холодов
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Прохожие на проспекте Ленина в Екатеринбурге во время холодов 
© ТАСС
Пассажир смотрит через замороженное окно городского автобуса при температуре воздуха около -27 градусов Цельсия в Красноярске
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Пассажир смотрит через замороженное окно городского автобуса при температуре воздуха около -27 градусов Цельсия в Красноярске 
© РИА Новости
Мужчина на улице в Октябрьском районе Новосибирска. Морозы в городе достигают - 31-34 градусов по Цельсию
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Мужчина на улице в Октябрьском районе Новосибирска. Морозы в городе достигают - 31-34 градусов по Цельсию 
© ТАСС

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Член клуба зимнего плавания "Криофил" лежит в снегу после купания в Енисее при морозе около -30 градусов
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Член клуба зимнего плавания "Криофил" лежит в снегу после купания в Енисее при морозе около -30 градусов 
© РИА Новости
Вид на метромост через реку Обь в Новосибирске
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Вид на метромост через реку Обь в Новосибирске 
© ТАСС
Молодой человек на улице города Омск. По данным Гидрометценрта России, с 7 по 13 декабря в регионе ожидаются заморозки до 31-34 градусов Цельсия
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Молодой человек на улице города Омск. По данным Гидрометценрта России, с 7 по 13 декабря в регионе ожидаются заморозки до 31-34 градусов Цельсия 
© ТАСС
Вид на обледенелый дом
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Вид на обледенелый дом 
© ТАСС
Участник городского клуба закаливания и зимнего плавания на озере Блюдце в Новосибирске
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Участник городского клуба закаливания и зимнего плавания на озере Блюдце в Новосибирске 
© ТАСС

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Девушка на улице города Омск
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Девушка на улице города Омск 
© ТАСС
Женщина на проспекте Ленина в Екатеринбурге
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Женщина на проспекте Ленина в Екатеринбурге 
© ТАСС

На Россию обрушились аномальные морозы. И если в Москве пик холодов уже прошел, то столбики термометров в Сибири и на Урале продолжают оставаться на чрезвычайно низком уровне. Так, по прогнозам синоптиков, в отдельных регионах страны в ближайшие дни температура воздуха опустится до минус 50 градусов.

«В период с 10 по 13 декабря сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха минус 35 градусов и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха минус 40 градусов и ниже», — сказано в сообщении на сайтах Обь-Иртышского, Западно-Сибирского, Среднесибирского и Иркутского гидрометцентров о предстоящей погоде в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, а также Алтайском крае.

Хуже всего погода будет в Красноярске. В центральных районах края воздух остынет до минус 45-47 градусов, а в северных и восточных — до минус 50.

Синоптики ожидают, что погода вернется к климатической норме уже после 13 декабря.

Как россияне переживают аномальные морозы — в галерее «Рамблера».

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