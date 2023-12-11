На Россию обрушились аномальные морозы. И если в Москве пик холодов уже прошел, то столбики термометров в Сибири и на Урале продолжают оставаться на чрезвычайно низком уровне. Так, по прогнозам синоптиков, в отдельных регионах страны в ближайшие дни температура воздуха опустится до минус 50 градусов.