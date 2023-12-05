Председатель комиссии Госдумы рассказал о принятии амнистии
Председатель комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский рассказал о том, как законодательный орган России принимает амнистию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, амнистия принимается в трёх чтениях, как и любой другой законопроект. При этом Пинский отметил, что внести на рассмотрение проект амнистии имеет право любой субъект законодательной инициативы.
«Процедура внесения амнистии такая же, как процедура внесения любого законопроекта. Согласно регламенту вносятся два проекта постановления – об объявлении амнистии и порядке ее применения. <...> Так же, как в случае внесения законопроектов, устанавливается срок для представления отзывов, предложений и замечаний. В 2015 году такой проект постановления в Госдуму вносил президент в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, рассматривался в трех чтениях. Он был принят Госдумой уже через две недели», — рассказал он.
Ранее президент России Владимир Путин согласился с необходимостью амнистии для некоторых категорий женщин.