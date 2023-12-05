Председатель комиссии Госдумы рассказал о принятии амнистии

«Процедура внесения амнистии такая же, как процедура внесения любого законопроекта. Согласно регламенту вносятся два проекта постановления – об объявлении амнистии и порядке ее применения. <...> Так же, как в случае внесения законопроектов, устанавливается срок для представления отзывов, предложений и замечаний. В 2015 году такой проект постановления в Госдуму вносил президент в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, рассматривался в трех чтениях. Он был принят Госдумой уже через две недели», — рассказал он.