Певицу Джамалу планируют заочно судить в Москве

Прокуратура Москвы сообщила о подготовке заочного суда в отношении украинской певицы Джамалы (Сусаны Джамаладиновой). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Суд РФ заочно арестовал певицу Джамалу
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Отмечается, что певицу обвиняют в распространении недостоверной информации об армии России. По версии стороны обвинения, вскоре после начала СВО Джамала, «руководствуясь мотивами ненависти», опубликовала пост, содержащий ложную информацию о действиях российских военных. Дело будет рассматриваться Басманным районным судом.

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«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Сусаны Джамаладиновой. Она обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ в целях защиты интересов России)», — сказано в сообщении прокуратуры.

Ранее московский суд заочно арестовал журналистку Анну Лойко по делу об оправдании терроризма.

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