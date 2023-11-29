Суд РФ заочно арестовал певицу Джамалу

Прокуратура Москвы сообщила о подготовке заочного суда в отношении украинской певицы Джамалы ( Сусаны Джамаладиновой ). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что певицу обвиняют в распространении недостоверной информации об армии России. По версии стороны обвинения, вскоре после начала СВО Джамала, «руководствуясь мотивами ненависти», опубликовала пост, содержащий ложную информацию о действиях российских военных. Дело будет рассматриваться Басманным районным судом.