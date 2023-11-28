Суд в Москве заочно арестовал журналистку Лойко по делу об оправдании терроризма
Тимирязевский суд Москвы заочно арестовал журналистку Анну Лойко по делу об оправдании терроризма.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Лойко меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента её задержания или экстрадиции в Россию», — приводит ТАСС заявление.
Лойко стала фигуранткой уголовного дела в начале ноября. Её обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 205.2 УК России.