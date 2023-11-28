Театр Ленсовета отменил спектакли с Боярским
Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге отменил спектакли с артистом Михаилом Боярским, заменив их другими. Соответствующая информация появилась на сайте учреждения.
Речь идет о постановках «В этом милом старом доме» и «Смешанные чувства», которые должны были состояться 4 и 14 декабря. Их заменили спектаклями «Ревизор» и «Синьором из высшего общества».
Ранее сообщалось, что 73-летний Боярский оказался в больнице с инфарктом. При этом однозначно о состоянии артиста ничего неизвестно, поскольку жена опровергла эту информацию, сказав, что он находится на плановом лечении, а сын — наоборот подтвердил.
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