Театр Ленсовета отменил спектакли с Боярским

Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге отменил спектакли с артистом Михаилом Боярским, заменив их другими. Соответствующая информация появилась на сайте учреждения.

Речь идет о постановках «В этом милом старом доме» и «Смешанные чувства», которые должны были состояться 4 и 14 декабря. Их заменили спектаклями «Ревизор» и «Синьором из высшего общества».