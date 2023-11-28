СМИ: Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

По данным портала, Боярскому стало плохо в понедельник, 27 ноября. С подозрением на инфаркт его госпитализировали в клинику.

За сутки врачам удалось стабилизировать состояние артиста. Сегодня, 28 ноября, его перевели из реанимации в обычную палату.

Напомним, что Боярский в последние годы уже несколько раз побывал в больницах. Так, в феврале 2021 года актер был срочно госпитализирован в одну из клинику северной столицы. По предварительным данным, он испытывал проблемы с сердцем.