Жена Боярского опровергла новости об инфаркте у актера

Жена российского актёра Михаила Боярского Лариса Луппиан опровергла информацию о том, что артист пережил инфаркт. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Луппиан, Боярский действительно находится в больнице, но на плановом лечении. При этом в Мариинской больнице (куда согласно появившейся ранее информации попал Боярский) не стали комментировать новости о лечении артиста.

«Не волнуйтесь, Михаил Сергеевич в больнице, но это плановое лечение, никакого инфаркта нет», — заявила Лариса Луппиан.