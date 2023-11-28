Жена Боярского опровергла новости об инфаркте у актера
Жена российского актёра Михаила Боярского Лариса Луппиан опровергла информацию о том, что артист пережил инфаркт. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам Луппиан, Боярский действительно находится в больнице, но на плановом лечении. При этом в Мариинской больнице (куда согласно появившейся ранее информации попал Боярский) не стали комментировать новости о лечении артиста.
«Не волнуйтесь, Михаил Сергеевич в больнице, но это плановое лечение, никакого инфаркта нет», — заявила Лариса Луппиан.
Напомним, что ранее в СМИ появились новости о госпитализации Боярского. Согласно этой информации, актёр попал в реанимацию ещё 27 ноября, после чего врачи смогли стабилизировать состояние артиста и перевести его из реанимации в обычную палату.
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