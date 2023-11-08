Демограф оценил идею о выплатах россиянкам за отказ от аборта

У меня сложилось впечатление, что если появится такое финансовое поощрение, то какие-то женщины - не знаю, как много их окажется - будут специально подавать заявления на аборт, хотя у них не было и мысли прерывать беременность, а потом забирать его, чтобы получить средства. При этом данный момент нельзя трактовать однозначно. Если таким способом семьи будут получать дополнительную финансовую помощь, которая поможет им материально обеспечивать своих детей, то почему бы и нет? Но, на мой взгляд, проще было бы направить эти средства на детские пособия - вне зависимости от того, подавала ли мать ребенка заявление на аборт или нет. Проще было бы выдавать такое финансовое поощрение напрямую, а не каким-то обходным способом.

Александр Синельников Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ