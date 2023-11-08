Демограф оценил идею о выплатах россиянкам за отказ от аборта
Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о финансовом поощрении россиянок за отказ от аборта.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что женщин, которые передумали делать аборт и все-таки решили родить ребенка, необходимо финансово поощрять. Об этом говорится в его обращении, которое он направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, сообщало РИА Новости. В таком случае после рождения ребенка, по его словам, нужно передавать на воспитание государству. Он подчеркнул, что сохранение жизни ребенка является самым главным пунктом в стратегии по уменьшению количества абортов в стране.
Синельников допустил, что реализация инициативы может привести к махинациям с соответствующими выплатами.
У меня сложилось впечатление, что если появится такое финансовое поощрение, то какие-то женщины - не знаю, как много их окажется - будут специально подавать заявления на аборт, хотя у них не было и мысли прерывать беременность, а потом забирать его, чтобы получить средства. При этом данный момент нельзя трактовать однозначно. Если таким способом семьи будут получать дополнительную финансовую помощь, которая поможет им материально обеспечивать своих детей, то почему бы и нет? Но, на мой взгляд, проще было бы направить эти средства на детские пособия - вне зависимости от того, подавала ли мать ребенка заявление на аборт или нет. Проще было бы выдавать такое финансовое поощрение напрямую, а не каким-то обходным способом.Александр Синельников Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ
Эксперт вместе с тем отметил, что в России в последние десятилетия сокращается число абортов.
"Сейчас у нас делается более чем в десять раз меньше абортов, чем делалось в конце 1980-х годов. А тогда рождаемость была больше, чем сейчас. Это произошло за счет того, что средства предупреждения беременности стали более надежными. Поэтому не факт, что за счет снижения числа абортов родится больше детей. Как показывает практика, в последние тридцать лет у нас снижение рождаемости идет параллельно не с увеличением, а с уменьшением числа абортов", — подчеркнул демограф.
Аборты не являются причиной снижения показателей рождаемости в России, добавил Синельников.
"Рождаемость снижается не потому, что делается много абортов. Аборты делаются, поскольку женщины не хотят иметь детей. И от того, что аборты запрещают, у них это желание не появляется. Впрочем, я и не отрицаю полезность разъяснительных бесед с женщинами, которые подали заявление на аборт. Эта психологическая работа с ними важна, поскольку всегда есть колеблющиеся. Как показывает практика, их достаточно часто удается отговорить от аборта. Но если здесь еще будет и финансовое поощрение, то оно сможет помочь их семьям в материальном плане. Однако я не уверен, что от этого повысится рождаемость", — заключил собеседник.
В Госдуме ранее предложили ввести надбавку к пенсии для пенсионеров старше 70 лет, которые в течение жизни имели на иждивении троих и более детей.