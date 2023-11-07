В Госдуме предложили поощрять женщин, отказавшихся от аборта

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что женщин, которые передумали делать аборт и все-таки решили родить ребенка, необходимо финансово поощрять. Об этом говорится в его обращении, которое он направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, передает РИА Новости.

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В таком случае после рождения ребенка, по его словам, нужно передавать на воспитание государству. Он подчеркнул, что сохранение жизни ребенка является самым главным пунктом в стратегии по уменьшению количества абортов в стране.

"Прошу поддержать мои вышеизложенные предложения и дать свою позицию", - пишет он.

На данный момент депутаты Госдумы рассматривают предложения по изменению статьи 56 ФЗ "Искусственное прерывание беременности", в которой говорится, что каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве, добавил депутат.