Российская учительница стала одной из самых красивых женщин в мире
Учительница начальных классов из Перми Софья Чунарева вошла в тройку самых красивых женщин мира. Россиянка дошла до финала женского конкурса красоты Mrs.Supermodel Wordwide-2023, который проходил в Индии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Помимо бронзовой медали, Чунарева получили награды «Идеальное тело» и «Икона красоты». По словам 29-летней конкурсантки, она не имеет никакого отношения к модельному бизнесу и лишь изредка участвует в фотосессиях.
В 2021 году Софья завоевала титул «самой красивой замужней женщины России». Семья воспитывает 4-летнего сына.
Как выглядит Софья Чунарева - в галерее «Рамблера».
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