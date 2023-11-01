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Российская учительница стала одной из самых красивых женщин в мире

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    Учительница начальных классов из Перми Софья Чунарева вошла в тройку самых красивых женщин мира. Россиянка дошла до финала женского конкурса красоты Mrs.Supermodel Wordwide-2023, который проходил в Индии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

    Помимо бронзовой медали, Чунарева получили награды «Идеальное тело» и «Икона красоты». По словам 29-летней конкурсантки, она не имеет никакого отношения к модельному бизнесу и лишь изредка участвует в фотосессиях.

    В 2021 году Софья завоевала титул «самой красивой замужней женщины России». Семья воспитывает 4-летнего сына.

    Как выглядит Софья Чунарева - в галерее «Рамблера».

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