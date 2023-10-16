Умер заслуженный артист России Александр Готгельф

Отмечается, что Готгельфу было 74 года. Помимо своей актёрской деятельности, он также был известен как музыкант и педагог.

В сообщении также указано, что Готгельф был частью оркестра с самого зарождения РНО. По признанию представителей оркестра, Готгельф был одним из тех, кто определял лицо РНО и задавал планку профессионализма всем выступлениям оркестра. Кроме того, коллектив РНО выразил свои соболезнования близким артиста.