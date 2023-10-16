Умер композитор Геннадий Гладков

Народный артист России, автор музыки к популярным советским фильмам и мультфильмам Геннадий Гладков скончался в возрасте 88 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сегодня историк культуры Николай Подосокорский.

Помощник и менеджер Геннадия Гладкова Малик Аминов подтвердил информацию о смерти народного артиста России, пишет ТАСС.

«Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены, общаемся с родственниками», - пояснил он, не уточнив причину смерти.

Геннадий Гладков является автором музыки к более чем 100 фильмам и мультфильмам. Его произведения звучат в «Малыше и Карлсоне», «Голубом щенке», «Джентльменах удачи» и «12 стульях», «Формуле любви» и «Убить дракона». А также в «Бременских музыкантах», где он спел партию Глупого короля.