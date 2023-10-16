Умер композитор Геннадий Гладков
Народный артист России, автор музыки к популярным советским фильмам и мультфильмам Геннадий Гладков скончался в возрасте 88 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сегодня историк культуры Николай Подосокорский.
Помощник и менеджер Геннадия Гладкова Малик Аминов подтвердил информацию о смерти народного артиста России, пишет ТАСС.
«Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены, общаемся с родственниками», - пояснил он, не уточнив причину смерти.
Геннадий Гладков является автором музыки к более чем 100 фильмам и мультфильмам. Его произведения звучат в «Малыше и Карлсоне», «Голубом щенке», «Джентльменах удачи» и «12 стульях», «Формуле любви» и «Убить дракона». А также в «Бременских музыкантах», где он спел партию Глупого короля.
Ранее стало известно о смерти композитора Яна Табачника, который был автором песен Иосифа Кобзона и Людмилы Гурченко. За свою жизнь он выпустил пять альбомов на фирме «Мелодия». Табачник умер в Тель-Авиве, где в последние несколько лет проходил лечение от рака легких.