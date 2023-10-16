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Мечехвост в поисках еды и сипухи в заброшке. Лучшие фото дикой природы-2023

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Победитель премии: «Древний мореплаватель». Остров Пангаталан, Палаван, Филиппины. Мечехвостам, которые существуют на Земле более 100 миллионов лет, теперь грозит гибель из-за загрязнения среды их обитания 
© Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year
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Победитель в категории «Животные в окружающей среде». «Жизнь на грани». Пустыня Син, Израиль. Два нубийских козла сражались на скале около 15 минут, прежде чем один из них сдался, и они разошлись без серьезных травм 
© Amit Eshel/Wildlife Photographer of the Year
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Победитель конкурса в категории «Подводный мир» Питомник бегемотов, Залив Коси, Южная Африка. Бегемот с бегемотиками отдыхает в мелком озере с прозрачной водой 
© Mike Korostelev/Wildlife Photographer of the Year
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Победитель среди фотографов в возрасте 15–17 лет Придорожный домик сов. Хоф ха-Шарон, Израиль. Фотограф сделал этот снимок нескольких сипух в окне заброшенного здания, используя длительную выдержку, чтобы запечатлеть свет проезжающего транспорта. 
© Carmel Bechler/Wildlife Photographer of the Year

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Победитель конкурса «Природный артистизм»: «Искусство ухаживания». Национальный природный заповедник Носс, Шетландские острова, Шотландия. Каждое лето на острове Носс собираются более 22 000 северных олуш, которые возвращаются, чтобы размножаться на уступах, высеченных стихией 
© Rachel Bigsby/Wildlife Photographer of the Year
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Победитель в категории «Поведение беспозвоночных»: «Фантастический свет». Заповедник тигров Анамалай, Тамил Наду, Индия. Фотограф объединил 50 19-секундных экспозиций, чтобы показать вспышки светлячков, возникающие в течение 16 минут в лесах недалеко от его родного города 
© Sriram Murali/Wildlife Photographer of the Year
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Победитель конкурса «Растения и грибы» «Последнее дыхание осени» Гора Олимп, Пиерия, Греция. Грибы-зонтики рассеивают споры из-под шляпок 
© Agorastos Papatsanis/Wildlife Photographer of the Year
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Победитель в категории «Поведение млекопитающих» «Киты поднимают волны». Антарктический полуостров, Антарктида. Стая антарктических косаток готовится «смыть волной» тюленя Уэдделла с куска морского льда в воду, чтобы они могли его съесть 
© Bertie Gregory/Wildlife Photographer of the Year
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Победитель в категории «Поведение птиц». Гвианский космический центр, между Куру и Синнамари, Французская Гвиана. Трубачи, названные из-за своих громких криков, проводят большую часть времени в поисках пищи на лесной подстилке, поедая спелые фрукты, насекомых и время от времени небольших змей 
© Hadrien Lalague/Wildlife Photographer of the Year

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Премия «Восходящая звезда» Портрет альпийского горного козла. Региональный природный парк Веркор, Рона-Альпы, Франция 
© Luca Melcarne/Wildlife Photographer of the Year
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Победитель среди фотографов в возрасте 10 лет и младше Тамариндовая роща Наллур, Карнатака, Индия. «Стена чудес». Древесный паук подбирается к своей жертве.Фотографу показалось, что паук раскинул свою паутину после того, как был очарован звуками флейты Кришны 
© Vihaan Talya Vikas/Wildlife Photographer of the Year
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Победитель конкурса в категории «Портреты животных» «Лицо леса». Тапир осторожно выходит из тропического леса в Сан-Паулу Бразилия 
© Vishnu Gopal/Wildlife Photographer of the Year
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Победитель конкурса в категории «Экология» «Мертвая река». Река Чиливунг, Джакарта, Индонезия. Отходы человеческой жизнедеятельности загрязнили реку Чиливунг. В результате жители Джакарты вынуждены использовать грунтовые воды в качестве питьевой воды, что привело к повсеместному проседанию грунта. Сейчас город тонет 
© Joan de la Malla/Wildlife Photographer of the Year

    Фотография золотистого мечехвоста в водах острова Пангаталан (Филиппины) принесла французскому фотографу Лорану Бальеста титул лучшего фотографа дикой природы (второй раз за три года).

    Титул лучшего молодого фотографа дикой природы достался Кармелу Бехлеру из Израиля. Он снял сипух, гнездящихся в заброшенном придорожном здании. На снимке птицы опасливо выглядывают из здания, перед ними — свет от автомобиля, снятый на долгой выдержке.

    В номинации «Под водой» победил российский фотограф Михаил Коростелев. Он запечатлел самку бегемота и двух ее детенышей в озере в ЮАР. Коростелев более двух лет навещал бегемотов на этом озере, поэтому они привыкли к его лодке. На создание снимка-победителя ему потребовалось всего 20 секунд.

    Всего в этом году на конкурс пришло порядка 50 тысяч работ из 90 стран.

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