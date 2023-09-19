«Мисс Бикини России-2022» погибла в день своего рождения

Модель из Казани 23-летняя Сабина Сагаутдинова погибла в день своего рождения. Как сообщает портал Wday.ru, накануне «Мисс Бикини России-2022» вернулась в родной город из Москвы . Позже, 17 сентября, в социальных сетях появились сообщения о смерти девушки. Очевидцы рассказывают, что модель выпала из окна высотного дома, с 14 этажа.

При этом поклонники и знакомые Сагаутдиновой называют ее смерть не иначе как загадочной. По их словам, в последнее время у Сабины все складывалось хорошо. Она успешно развивала карьеру в Москве, где снималась для каталогов различных брендов. Недавно модель похвасталась, что побывала на одной съемочной площадке с голливудским актером Стивеном Сигалом. Также казанская красавица мечтала представлять Татарстан на конкурсе «Мисс Россия».