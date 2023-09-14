Возвращение Нетребко на сцену Берлинской оперы вызвало недовольство Киева

«Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», – написало украинское ведомство в своих соцсетях. В МИД также добавили, что посольство Украины в Берлине пыталось не допустить возобновления сотрудничества между Берлинской оперой и Нетребко, но озвученные аргументы «не нашли отклика».