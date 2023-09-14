Возвращение Нетребко на сцену Берлинской оперы вызвало недовольство Киева
МИД Украины выразил недовольство возвращением российской певицы Анны Нетребко на сцену Берлинской оперы. Об этом сообщает ТАСС.
«Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», – написало украинское ведомство в своих соцсетях. В МИД также добавили, что посольство Украины в Берлине пыталось не допустить возобновления сотрудничества между Берлинской оперой и Нетребко, но озвученные аргументы «не нашли отклика».
Помимо этого, посол Украины в Германии Алексей Макеев опубликовал статью, в которой раскритиковал Нетребко, а также высказал намерение посетить антироссийскую выставку во время выступления певицы на сцене Берлинской оперы. По его словам, вместе с ним выставку посетит берлинский сенатор по культуре Джо Чало.
Ранее концерт Анны нетребко «по политическим соображениям» отменили в Праге.