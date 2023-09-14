$95.98+1.28103.11+1.54

Возвращение Нетребко на сцену Берлинской оперы вызвало недовольство Киева

МИД Украины выразил недовольство возвращением российской певицы Анны Нетребко на сцену Берлинской оперы. Об этом сообщает ТАСС.

Возвращение Нетребко на сцену Берлинской оперы вызвало недовольство Киева
© РИА Новости

«Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», – написало украинское ведомство в своих соцсетях. В МИД также добавили, что посольство Украины в Берлине пыталось не допустить возобновления сотрудничества между Берлинской оперой и Нетребко, но озвученные аргументы «не нашли отклика».

Помимо этого, посол Украины в Германии Алексей Макеев опубликовал статью, в которой раскритиковал Нетребко, а также высказал намерение посетить антироссийскую выставку во время выступления певицы на сцене Берлинской оперы. По его словам, вместе с ним выставку посетит берлинский сенатор по культуре Джо Чало.

Ранее концерт Анны нетребко «по политическим соображениям» отменили в Праге.

3
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости