В Праге «по политическим соображениям» отменили концерт Анны Нетребко
Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко в Праге отменили по политическим причинам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на концертное агентство Nachtigall Artists Management.
В концертном агентстве отметили, что организаторы не одобрили решение об отмене выступления, назначенного на 16 октября, но сочли его необходимым на фоне негативного отношения к певице со стороны «пражских политических кругов».
В NAM пояснили, что все билеты на концерт были проданы. В агентстве заметили, что деньги будут возвращены поклонникам Нетребко в полном объеме.
Напомним, что в 2022-2023 годах концерты оперной певицы были отменены в Штутгарте, Нью-Йорке и Франкфурте.
В июле заместитель мэра Праги Иржи Поспишил сообщил, что собирается поднять вопрос об отмене концерта Нетребко. Он пояснил, что обсудил вопрос с представителями украинской дипмиссии и намеревается провести переговоры с организаторами выступления.