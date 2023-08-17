В Праге «по политическим соображениям» отменили концерт Анны Нетребко

Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко в Праге отменили по политическим причинам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на концертное агентство Nachtigall Artists Management.

В концертном агентстве отметили, что организаторы не одобрили решение об отмене выступления, назначенного на 16 октября, но сочли его необходимым на фоне негативного отношения к певице со стороны «пражских политических кругов».

В NAM пояснили, что все билеты на концерт были проданы. В агентстве заметили, что деньги будут возвращены поклонникам Нетребко в полном объеме.

Напомним, что в 2022-2023 годах концерты оперной певицы были отменены в Штутгарте, Нью-Йорке и Франкфурте.