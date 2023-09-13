Эксперт высказался о причинах случаев массового отравления россиян едой из доставки
Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов на фоне случая массового отравления жителей Санкта-Петербурга едой Greenbox из сервиса доставки "Самокат" в разговоре с Рамблером высказался о причинах подобных инцидентов в России.
Проблема с доставкой готовой еды стоит очень остро - число случаев отравления ей продолжает увеличиваться. По нашим оценкам, в этом году их количество удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомню, что в начале 2023-го уже были аналогичные резонансные случаи, и мы тогда привлекли к ним внимание прокуратуры и Роспотребнадзора. По результатам их расследования на всех проверенных предприятиях, занимающихся приготовлением и доставкой еды, были обнаружены серьезные нарушения как с точки зрения санитарных правил и требований к персоналу, так и с точки зрения качества продукции. То есть нормы нарушаются повсеместно, и если не предпринимать никаких мер, то число инцидентов и число пострадавших будет увеличиваться очень динамично.Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"
Специалист связал низкое качество продукции производителей готовой еды с мораторием на проверки бизнеса.
"Этот мораторий сейчас не позволяет контрольным органам проводить полноценные мероприятия, и это расхолаживает предпринимателей. Они понимают, что даже в случае выявления нарушения им по сути не грозят какие-либо штрафы или приостановление деятельности. Таким образом, мы видим реакцию правоохранительных органов только в тех случаях, когда нарушения уже произошли, когда уже есть пострадавшие. А основная задача, как мы понимаем, — это именно предупреждать нарушения. Предприниматели будут воздерживаться от недобросовестной деятельности только тогда, когда будут понимать, что есть неотвратимое наказание. Поэтому необходима отмена моратория на проверки, а также внедрение различных технических средств контроля", — сказал Павлов.
Для виновников массового отравления граждан уже предусмотрено достаточно жесткое наказание - большие штрафные санкции, административное приостановление деятельности, в некоторых случаях возможно наступление уголовной ответственности за причинение вреда здоровью, подчеркнул эксперт.
По словам Павлова, процесс выбора производителя готовой еды и блюд из ассортимента компании в текущих условиях "во многом является лотереей".
"Можно было бы порекомендовать при выборе воздерживаться от продукции повышенной категории опасности, например, рыбной или мясной. Но это, конечно, сильно сужает ассортимент, ограничивает рацион и является сдерживающим фактором. Поэтому еду следует заказывать у проверенных компаний, которым вы доверяете, о которых не было негативных упоминаний в СМИ. Это базовые советы, но полностью риски они не исключают", — заключил глава организации.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге число отравившихся едой Greenbox из сервиса доставки "Самокат" превысило 270. По данным на 12 сентября, всего зарегистрировано 274 случая острой кишечной инфекции. В городских стационарах находятся 137 человек, в том числе трое детей. Все заболевшие купили еду в сервисе доставки продуктов питания. У 56 заболевших обнаружена сальмонелла.