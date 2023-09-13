Проблема с доставкой готовой еды стоит очень остро - число случаев отравления ей продолжает увеличиваться. По нашим оценкам, в этом году их количество удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомню, что в начале 2023-го уже были аналогичные резонансные случаи, и мы тогда привлекли к ним внимание прокуратуры и Роспотребнадзора. По результатам их расследования на всех проверенных предприятиях, занимающихся приготовлением и доставкой еды, были обнаружены серьезные нарушения как с точки зрения санитарных правил и требований к персоналу, так и с точки зрения качества продукции. То есть нормы нарушаются повсеместно, и если не предпринимать никаких мер, то число инцидентов и число пострадавших будет увеличиваться очень динамично.

Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"