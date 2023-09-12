Число отравившихся едой из доставки в Петербурге превысило 270

Число отравившихся готовой едой из доставки в Санкт-Петербурге превысило 270. Об этом сообщает пресс-служба местного Роспотребнадзора в Telegram -канале.

По данным на 12 сентября, всего зарегистрировано 274 случая острой кишечной инфекции. В городских стационарах находятся 137 человек, в том числе трое детей. Все заболевшие купили еду в сервисе доставки продуктов питания.