Airbus-A320 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, сообщили в ГУ МЧС. На борту самолета, летевшего из Сочи в Омск, находился 161 человек (в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа). За медицинской помощью обратились пять человек.