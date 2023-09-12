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Airbus-A320 экстренно сел под Новосибирском

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На месте аварийной посадки самолета А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области, 12 сентября 2023 года 
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура/РИА Новости
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На месте аварийной посадки самолета А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области, 12 сентября 2023 года 
© Гульнара Иванова/ТАСС
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На месте аварийной посадки самолета А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области, 12 сентября 2023 года 
© Телеграм-канал «Baza»
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На месте аварийной посадки самолёта А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области, 12 сентября 2023 года 
© МЧС России

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На месте аварийной посадки самолёта А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области, 12 сентября 2023 года 
© Телеграм-канал «Минздрав Новосибирской области»
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На месте аварийной посадки самолета А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области, 12 сентября 2023 года 
© Телеграм-канал «Baza»
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На месте аварийной посадки самолета А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области, 12 сентября 2023 года 
© Телеграм-канал «Baza»
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На месте аварийной посадки самолёта А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области, 12 сентября 2023 года 
© Телеграм-канал «Минздрав Новосибирской области»
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На месте аварийной посадки самолёта А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области, 12 сентября 2023 года 
© МЧС России

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На месте аварийной посадки самолета А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области, 12 сентября 2023 года 
© Телеграм-канал «Baza»
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На месте аварийной посадки самолета А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области, 12 сентября 2023 года 
© Гульнара Иванова/ТАСС

    Airbus-A320 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, сообщили в ГУ МЧС. На борту самолета, летевшего из Сочи в Омск, находился 161 человек (в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа). За медицинской помощью обратились пять человек.

    «Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет», — сообщили в МЧС.

    Пассажиров эвакуировали в пункт временного размещения, их осмотрели врачи.

    По словам врио губернатора Омской области Виталия Хоценко, предварительная причина аварийной посадки самолета — отказ гидросистемы. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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