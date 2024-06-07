Нереальная красота: как выглядят участницы конкурса красоты «Мисс ИИ»

В сети проходит первый в мире конкурс красоты для виртуальных моделей «‎Мисс ИИ». Организатором необычного состязания выступила платформа Fanvue. Приз за первое место составляет $13 тыс., за второе и третье – 5 и 2 тысячи. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

В полуфинал конкурса прошли десять девушек. У каждой из них есть свой, детально проработанный образ, страница в социальных сетях, а также настоящая армия из десятков и сотен тысяч поклонников. К слову, жюри пришлось действительно постараться, ведь общее число претенденток на корону составляло 1500.

Как выглядят самые совершенные виртуальные девушки планеты – в галерее «Рамблера».