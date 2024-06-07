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Нереальная красота: как выглядят участницы конкурса красоты «Мисс ИИ»

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Кенза Лейли из Марокко. На страницу модели в соцсетях подписаны 200 тысяч человек. По легенде, девушка увлекается рисованием, чтением книг и катается на лошадях
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Кенза Лейли из Марокко. На страницу модели в соцсетях подписаны 200 тысяч человек. По легенде, девушка увлекается рисованием, чтением книг и катается на лошадях 
© Соцсети
Оливия С из Португалии. На страницу модели в соцсетях подписаны 10 тысяч человек. По легенде, девушка любит путешествовать, играет в гольф и увлекается чтением книг
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Оливия С из Португалии. На страницу модели в соцсетях подписаны 10 тысяч человек. По легенде, девушка любит путешествовать, играет в гольф и увлекается чтением книг 
© Соцсети
Энн Керди из Франции. На страницу модели в соцсетях подписаны 10 тысяч человек. По легенде, девушка любит путешествовать, а также изучает возможности применения ИИ технологий в реальной жизни
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Энн Керди из Франции. На страницу модели в соцсетях подписаны 10 тысяч человек. По легенде, девушка любит путешествовать, а также изучает возможности применения ИИ технологий в реальной жизни 
© Соцсети
Зара Шатавари из Индии. На страницу модели в соцсетях подписаны 6 тысяч человек. По легенде, девушка играет в теннис, увлекается садоводством и фитнесом
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Зара Шатавари из Индии. На страницу модели в соцсетях подписаны 6 тысяч человек. По легенде, девушка играет в теннис, увлекается садоводством и фитнесом 
© Соцсети

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Серен Ай из Турции. На страницу модели в соцсетях подписаны 12 тысяч человек. По легенде, девушка умеет управлять самолетом, прекрасно поет и увлекается косплеем
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Серен Ай из Турции. На страницу модели в соцсетях подписаны 12 тысяч человек. По легенде, девушка умеет управлять самолетом, прекрасно поет и увлекается косплеем 
© Соцсети
Асена Илик из Турции. На страницу модели в соцсетях подписаны 27 тысяч человек. По легенде, девушка увлекается автогонками, играет в футбол и даже летала в космос
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Асена Илик из Турции. На страницу модели в соцсетях подписаны 27 тысяч человек. По легенде, девушка увлекается автогонками, играет в футбол и даже летала в космос 
© Соцсети
Айлия Лоу из Бразилии. На страницу модели в соцсетях подписаны 10 тысяч человек. По легенде, девушка учавствует в модных показах и любит фотографироваться
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Айлия Лоу из Бразилии. На страницу модели в соцсетях подписаны 10 тысяч человек. По легенде, девушка учавствует в модных показах и любит фотографироваться 
© Соцсети
Элиза Хан из Бангладеш. На страницу модели в соцсетях подписаны 13 тысяч человек. По легенде, девушка любит путешествовать в горах и с удовольствием фотографируется
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Элиза Хан из Бангладеш. На страницу модели в соцсетях подписаны 13 тысяч человек. По легенде, девушка любит путешествовать в горах и с удовольствием фотографируется 
© Соцсети
Лалина из Франции. На страницу модели в соцсетях подписаны 95 тысяч человек. По легенде, девушка любит путешествовать и фотографироваться
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Лалина из Франции. На страницу модели в соцсетях подписаны 95 тысяч человек. По легенде, девушка любит путешествовать и фотографироваться 
© Соцсети

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© Соцсети

В сети проходит первый в мире конкурс красоты для виртуальных моделей «‎Мисс ИИ». Организатором необычного состязания выступила платформа Fanvue. Приз за первое место составляет $13 тыс., за второе и третье – 5 и 2 тысячи. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

В полуфинал конкурса прошли десять девушек. У каждой из них есть свой, детально проработанный образ, страница в социальных сетях, а также настоящая армия из десятков и сотен тысяч поклонников. К слову, жюри пришлось действительно постараться, ведь общее число претенденток на корону составляло 1500.

Как выглядят самые совершенные виртуальные девушки планеты – в галерее «Рамблера».

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