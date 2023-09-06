Рост смертности от последствий COVID-19 в Европе, Азии и на Ближней Востоке говорит о том, что вирус никуда не денется. Об этом в среду, 6 сентября, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

— В некоторых частях Ближнего Востока и Азии растет число смертей, в Европе увеличивается число госпитализаций в отделения интенсивной терапии, а в ряде регионов увеличивается число случаев госпитализации... Рост числа госпитализаций и смертей показывает, что COVID-19 никуда не денется, и что нам по-прежнему будут нужны инструменты для борьбы с ним, — сказал Гебрейесус, чьи слова приводит РИА Новости.

Около 1,5 млн новых случаев COVID-19 было зарегистрировано в мире в период с 24 июля по 20 августа этого года. Это на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней.

В числе заболевших первая леди США Джилл Байден. У самого президента Джо Байдена тест пока отрицательный, и поездка на саммит G20 в Индии не отменяется.

Заразился и лидер Metallica Джеймс Хэтфилд. Проблемы с вокалом у него появились на концерте 1 сентября. Выступление, намеченное на 3 сентября, пришлось отменить.

Что из себя сейчас представляет коронавирус? Объясняет генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков:

«Основной доминирующий штамм с середины августа — EG.5, тот самый «эрис», который несколько более заразный, чем представленная до этого подлиния, при этом эта подлиния не отличается большей патогенностью и летальностью, чем предыдущий «омикрон». Кроме того, сейчас на горизонте появился еще один новый подвариант, который является потомком другой подлинии «омикрона», ВА2.86, который назвали «пирола». Характеризуется он гораздо большим количеством мутаций, преимущественно локализующихся в S-белке, в шипе коронавируса. При этом такое количество мутаций необычно для эволюции вирусов в последние месяцы, то есть в данном случае речь идет о значительных изменениях, и пока непонятно, как они отразятся на патогенности и заразности. Есть ранние данные, что заразность в лабораторных условиях несколько снижается, но я бы критично относился к этим данным, а вот что происходит с патогенностью и летальностью, непонятно. Пока этот подвариант только начинает распространяться, пока случаи заболеваний им не составляют значительную долю, это очень небольшие доли, официально выявлено всего несколько десятков случаев по миру, подтвержденных секвенированием».

Всплеска заболеваемости ковидом в России следует ожидать в октябре, говорит Крючков. Сейчас в стране заболеваемость ковидом выросла на 31% за неделю. Число госпитализаций увеличилось на 13%, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. За прошлую неделю выявлено около 5200 случаев заболевания, госпитализированы почти 1200 человек, 16 умерли.

Текущий рост случаев пока не должен вызывать беспокойства, считает профессор, директор Центра инноваций и предпринимательства Сколтеха Дмитрий Кулиш:

«Пока ничего угрожающего нет. Даже после этого увеличения заболеваемость по всей России в два раза меньше, чем заболеваемость только по Москве в тяжелые времена пика ковида. Даже сейчас, на пике этого подъема, цифры несравнимые с тем кошмаром, который происходил в подъем ковида. Вторая хорошая новость: новый штамм, новый подвид «омикрона», слабый. Индия болеет этим штаммом уже полгода, и вместо того, чтобы смертности повыситься при повышенной госпитализации, там смертность понизилась. Третья хорошая новость: сейчас начало осени, и на легочные заболевания, связанные с ковидом, накладываются разного рода гриппы и простуды, и этот пик, который мы видим, довольно искусственный. Таким образом, медицинские профессионалы не видят вообще никакой угрозы, а по поводу того, что ВОЗ объявила о четырех смертельных штаммах гриппа, это страшилка для любителей научно-популярной литературы. То, что они суперсмертельные, доказано в абсолютно коротких неубедительных клинических исследованиях, мы над этим посмеиваемся, то есть, по сути, ВОЗ накручивает себе хайп на ненаучных данных».

Заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю в России увеличилась на 31,6%. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за неделю в стране госпитализировали 1172 человек.

По подсчетам штаба, показатель заболеваемости составил 3,7 на 100 тысяч населения. Рост отмечается в 53 регионах РФ, в том числе в 10 регионах он превышает средний по стране.

Число госпитализаций за неделю выросло на 13,2%. Рост отмечается в 36 субъектах, в том числе в 11 — выше среднего по стране.

Выздоровели от COVID-19 за неделю 3655 человек — это на 17,8% больше по сравнению с предыдущей неделей. Скончались от коронавируса 16 человек.

Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с возвращением людей из отпусков и формированием коллективов в образовательных учреждениях, заявил RT специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов. Он подчеркнул, что вакцинация остается эффективным способом профилактики заболевания, особенно его тяжелого течения и летальных исходов.

Чтобы не заболеть, рассказал Чуланов, нужно соблюдать простые правила: мыть руки с мылом, использовать антисептики, лишний раз не трогать глаза, нос и рот, избегать простудившихся людей.

Эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский сообщил, что больным диабетом, хроническими заболеваниями и пожилым людям стоит реже бывать в общественных местах. По его словам, это связано с распространением коронавирусной инфекции. Если избежать людных мест не удается, то нужно снова носить маски, отметил он.

Также Покровский советует не избегать вакцинации, если на то будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора, соответствующего административного округа или города.

Обстановка с заболеваемостью коронавирусом в большинстве регионов РФ стабильная, пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН, доктора медицинских наук, профессора Александра Горелова.

Однако, продолжил он, COVID-19 становится сезонным заболеванием. В этой связи с наступлением холодов выявляется рост числа заболевших, уточнил эксперт. При анализе показателей инфекции в мире и в РФ выясняется, что они диаметрально разнятся.

Еще одна причина роста заключается в формировании детских и взрослых коллективов после периода летних каникул, отметил Горелов. Он призвал сохранять спокойствие и не игнорировать сезонную профилактику респираторных инфекций. Речь идет о ношении масок, чистоте рук и социальном дистанцировании.

"Обращаю внимание, что в настоящий момент целесообразной является вакцинопрофилактика сезонного гриппа, потому что мы начинаем сезон, а в мире нет более эффективного средства профилактики, чем введение вакцины, эффективность которой проверена временем", – заявил профессор.

Новый подвид коронавируса "пирола" впервые обнаружили во Франции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ.

До этого "пиролу" уже фиксировали в более чем десяти странах, в том числе в США, Швеции и Дании.

ВОЗ указала, что этот вариант COVID-19 находится "под наблюдением". Он представляет собой мутацию вируса, которая обходит иммунитет, приобретаемый после случаев заражения или другими вариантами инфекции после вакцинации.

В августе в России не был выявлен новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название BA.X.

С началом осени в России ожидается всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ, а вместе с тем и новая волна коронавируса. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников, отметив, что старая вакцина от COVID-19 уже не будет работать.

«Всплеск ковида – да, будет. И старая прививка сейчас не поможет. Потому что появились новые подвиды ковида ВА.2.86 и EG.5. Прививка «Спутник» того года вообще не действует на «омикрон». За рубежом сейчас сделали прививки, покрывающие «омикрон», но на новые подвиды они не действуют», – отметил эксперт.

По словам Александра Мясникова, коллективный иммунитет способен защищать людей от старых видов ковида, но против новых неэффективен.

При этом проходят они в основном как ОРЗ, отмечает врач. Но есть и тяжелые случаи – с ними встретиться рискуют люди с хроническими заболеваниями, лишним весом и пожилые.

«Если мы посмотрим статистику среди пожилых людей, госпитализированных с гриппом и с ковидом в прошлом году, увидим, что смертность при гриппе составляла 3,1 %, а при ковиде – 3,6 %», – указал Мясников.

Основательно подготовиться перед сезоном болезней не получится, делать это можно только заблаговременно – закаляться, тренироваться, сбрасывать вес и следить за сахаром и сосудами.

Ученые из Сучжоуского университета (Китай) установили, что кратковременное голодание положительно влияет на иммунную функцию красных кровяных телец (эритроцитов) и их способность бороться с инфекционными патогенами, включая коронавирус. Результаты исследования были представлены журналом Immunity & Aging.

В работе принял участие 31 доброволец, которые шесть дней голодали и только пили воду, затем они постепенно за шесть дней перешли на привычное питание. Авторы взяли несколько образцов крови у участников: в начале, конце и середине эксперимента.

Анализ крови выявил значительные различия в содержании эритроцитов на этапах голодания и нормального питания. К шестому дню голодания активировались многочисленные пути, связанные с иммунным ответом, многие из которых сохранялись в течение последующих шести дней.