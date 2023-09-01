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Скончалась актриса Мелешко

В четверг, 31 августа, умерла актриса Людмила Мелешко. Об этом сообщает «Кино-театр».

Умерла актриса Людмила Мелешко
© kino-teatr.ru

Причина смерти не указывается.

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Мелешко дебютировала в качестве актрисы в 1981 году в фильме «Половодье». Затем она также снималась в «Культпоходе в театр», «Как я был вундеркиндом», «Каменской» и «Темной ночи».

Ранее стало известно о смерти режиссера Глеба Панфилова. Ему было 89 лет. Режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с женой — актрисой Инной Чуриковой, которая ушла из жизни 14 января 2023 года.

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