В четверг, 31 августа, умерла актриса Людмила Мелешко. Об этом сообщает «Кино-театр».

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Причина смерти не указывается.

Мелешко дебютировала в качестве актрисы в 1981 году в фильме «Половодье». Затем она также снималась в «Культпоходе в театр», «Как я был вундеркиндом», «Каменской» и «Темной ночи».