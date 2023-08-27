Стало известно, когда пройдет прощание с Глебом Панфиловым

Церемония прощания с известным режиссером Глебом Панфиловым, который умер 26 августа в возрасте 89 лет, состоится 30 августа, рассказал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Об этом пишет ТАСС.

Варшавер уточнил, что похороны народного артиста РСФСР пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве. Он добавил, что Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, актрисой Инной Чуриковой.

Напомним, что Чурикова скончалась 14 января 2023 года, в возрасте 79 лет. Супруги прожили вместе свыше 50 лет.

В Союзе кинематографистов России пояснили, что прощание с режиссером пройдет в Доме кино на Васильевской улице в Москве.

Глеб Панфилов - лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России. С 1986 года - режиссер театра «Ленком».

Режиссер и автор сценария фильма «Иван Денисович», один из авторов фильмов «Утомленные солнцем-2: Предстояние» и «Утомленные солнцем-2: Цитадель», телесериала «В круге первом».