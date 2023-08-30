Первый и последний президент СССР: год без Горбачева

Ровно год назад — 30 августа 2022 года — из жизни ушел единственный в истории президент СССР (1990 — 1991), обладатель Нобелевской премии мира Михаил Горбачев.

Горбачев ассоциируется в первую очередь с периодом перестройки. Впервые о необходимости перестраиваться он заявил в 1985 году на встрече с активом Ленинградского горкома партии. «Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Все», — сказал он тогда. Затем в 1987 году на пленуме ЦК КПСС дал старт политике демократии и гласности, что привело к рыночной экономике в стране, выборам, распаду СССР.

Нобелевскую премию Горбачев получил за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада. Награду ему вручили в 1990 году в Вашингтоне.