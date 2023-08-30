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Первый и последний президент СССР: год без Горбачева

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© Boris Kavashkin/Global Look Press
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Михаил Горбачев и Раиса Горбачева незадолго до свадьбы. 1953-1954 гг. 
© РИА «Новости»
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент СССР Михаил Горбачев на целинной земле во время рабочего визита Горбачева в Казахстан, 1991 год 
© Борис Бабанов/РИА «Новости»
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с польскими детьми после митинга дружбы в Вавельском замке, Варшава, 1988 год 
© Борис Бабанов/РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с семьей на даче, 1989 год 
© РИА «Новости»
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев во время торжественного открытия международного театрализованного праздника «Дружат дети всей планеты!» во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» имени Владимира Ильича Ленина, Крым, 1985 год 
© Владимир Мусаэльян/ТАСС
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Член Политбюро ЦК КПСС Борис Ельцин и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, 1989 год 
© Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»
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Президент СССР Михаил Горбачев и канцлер ФРГ Гельмут Коль на полях села Ивановское, Ставрополь, 1990 год 
© Юрий Лизунов и Константин Тарусов/ТАСС
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Лидер Ливийской революции Муаммар Каддафи и Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время встречи, 1985 год 
© Вячеслав Рунов/РИА «Новости»

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Михаил Горбачев во время празднования Дня международной солидарности трудящихся в Москве, 1989 год 
© Леонид Палладин/РИА «Новости»
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Президент СССР Михаил Горбачев вручает президенту США Джорджу Бушу (справа) дружеский шарж советского художника, Хельсинки, 1990 год 
© Юрий Лизунов/ТАСС
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Народный депутат СССР Анатолий Собчак и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, 1989 год 
© Борис Кауфман/РИА «Новости»
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Михаил Горбачев приветствует китайского школьника во время визита в КНР, 1989 год 
© Сергей Гунеев/РИА «Новости»
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Президент СССР Михаил Горбачев беседует с участниками маневров Одесского военного округа, 1990 год 
© Альберт Пушкарев/ТАСС

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В 1997 году Михаил Горбачев согласился сняться в рекламе Pizza Hut. В рекламном ролике американской пиццы политик появляется вместе со своей внучкой, но не произносит ни слова. Реклама заканчивается словами «За Горбачева!» 
© Pizza Hut
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Президент России Владимир Путин и бывший президент СССР Михаил Горбачев на торжественном приеме в Большом Кремлевском дворце, 2002 год 
© Сергей Величкин/РИА «Новости»
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Михаил Горбачев в рекламе Louis Vuitton 
© Louis Vuitton
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев 
© Евгений Одиноков/РИА «Новости»
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Гроб с телом первого президента СССР Михаила Горбачева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве, 3 сентября 2022 года 
© Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

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© Сергей Гунеев/РИА «Новости»

    Ровно год назад — 30 августа 2022 года — из жизни ушел единственный в истории президент СССР (1990 — 1991), обладатель Нобелевской премии мира Михаил Горбачев.

    Горбачев ассоциируется в первую очередь с периодом перестройки. Впервые о необходимости перестраиваться он заявил в 1985 году на встрече с активом Ленинградского горкома партии. «Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Все», — сказал он тогда. Затем в 1987 году на пленуме ЦК КПСС дал старт политике демократии и гласности, что привело к рыночной экономике в стране, выборам, распаду СССР.

    Нобелевскую премию Горбачев получил за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада. Награду ему вручили в 1990 году в Вашингтоне.

    Горбачев скончался в московской больнице в возрасте 91 года от почечной недостаточности. Последние 10 лет жизни Горбачев болел, из-за этого в 2013 году он даже не поехал в Лондон на траурную церемонию по случаю смерти бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

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