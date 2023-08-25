Гудкова попросили проверить на финансирование ВСУ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал обращение в Генпрокуратуру России с призывом признать комика Александра Гудкова иноагентом, а также проверить его на финансирование ВСУ. Об этом Бородин написал в своём Telegram-канале.