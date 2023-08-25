Гудкова попросили проверить на финансирование ВСУ

Генпрокуратуру попросили признать комика Гудкова иноагентом
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал обращение в Генпрокуратуру России с призывом признать комика Александра Гудкова иноагентом, а также проверить его на финансирование ВСУ. Об этом Бородин написал в своём Telegram-канале.
«Просим вас <...> провести проверку в отношении Гудкова Александра <...> на предмет оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины. При наличии оснований рассмотреть вопрос о признании Гудкова <...> иностранным агентом», – сказано в тексте заявления.
Причиной для заявления, согласно заявлению Бородина, стали слова комика «мне стыдно, что я родился 24 февраля». Бородин также добавил, что Гудков участвовал в латвийском благотворительном мероприятии, на котором собирались деньги в поддержку Украине.
Ранее Минюст России добавил в реестр иноагентов политолога Кирилла Рогова, издание «Довод» и еще 5 физических лиц.