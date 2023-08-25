Минюст расширил список иноагентов
Минюст России добавил в реестр иноагентов политолога Кирилла Рогова и еще 5 человек. Об этом сообщает ТАСС.
В список также попали журналисты Виталий Дымарский и Константин Эггерт, аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин и блогер Александр Штефанов. Кроме того, в список было добавлено издание «Довод».
При этом из реестра иноагентов было исключено юрлицо агентства «Росбалт». Как сообщили в Минюсте, «Росбалт» перестал получать иностранное финансирование.
Ранее Минюст внёс в список иноагентов писательниц Линор Горалик и Татьяну Сотникову.
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