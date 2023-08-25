Минюст расширил список иноагентов

Минюст России добавил в реестр иноагентов политолога Кирилла Рогова и еще 5 человек. Об этом сообщает ТАСС.

В список также попали журналисты Виталий Дымарский и Константин Эггерт, аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин и блогер Александр Штефанов. Кроме того, в список было добавлено издание «Довод».

При этом из реестра иноагентов было исключено юрлицо агентства «Росбалт». Как сообщили в Минюсте, «Росбалт» перестал получать иностранное финансирование.