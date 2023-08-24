Львова-Белова прокомментировала санкции против трех детских омбудсменов

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что внесение в санкционный список США трёх российских детских омбудсменов является «признанием их работы». Об этом она написала в своём Telegram-канале.

© Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка

«Нашего полку прибыло. В санкционные списки Минфин США внес сразу трех детских омбудсменов. <...> Поздравляю коллег с таким признанием!», – написала она.

Львова-Белова также добавила, что омбудсмены продолжат работать в интересах детей.

«Спасать из-под обстрелов, лечить, учить, обогревать. Несмотря ни на что», – добавила она.