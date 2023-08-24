Львова-Белова прокомментировала санкции против трех детских омбудсменов
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что внесение в санкционный список США трёх российских детских омбудсменов является «признанием их работы». Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Нашего полку прибыло. В санкционные списки Минфин США внес сразу трех детских омбудсменов. <...> Поздравляю коллег с таким признанием!», – написала она.
Львова-Белова также добавила, что омбудсмены продолжат работать в интересах детей.
«Спасать из-под обстрелов, лечить, учить, обогревать. Несмотря ни на что», – добавила она.
Ранее Минфин США ввёл санкции против 11 физических лиц из России. В их числе оказались три детских омбудсмена – Ирина Черкасова, Ирина Агеева и Галина Пятых. Кроме того, в санкционные списки попал директор детского центра «Артек» Константин Федоренко и мать главы Чечни Рамзана Кадырова.