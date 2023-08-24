США ввели санкции против «Артека» и матери Кадырова

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США сообщает, что Белый дом ввёл санкции против детского центра «Артек» и ещё 11 физических лиц. Среди них присутствует Аймани Кадырова – мать главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо Аймани Кадыровой в санкционный список попали ещё несколько официальных лиц из Чечни. Среди них председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.

Кроме того, Вашингтон ввёл санции против Международного детского центра «Артек». В частности, под ограничения попал директор детского центра Константин Федоренко.