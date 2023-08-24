Эксперт оценил планы ужесточить наказание за треш-стримы
Эксперт в области кибербезопасности Игорь Бедеров в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу об ужесточении наказания за треш-стримы и рассказал об опасности этого явления.
Ранее на заключение в правительство РФ и в Верховный Суд был направлен законопроект об ужесточении ответственности за треш-стримы, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По словам парламентария, авторы документа предлагают увеличить штрафы за треш-стримы до 700 тыс. рублей с конфискацией имущества, а также ввести запрет на ряд действий, наделить надзорные органы правом оперативной блокировки и ввести уголовную ответственность за более тяжкие нарушения.
Треш-стримы - это вид прямого эфира, ведущий которого совершает над собой, над своими гостями, какими-то третьими лицами или животными жесткие, насильственные действия, связанные, например, с членовредительством, и за счет этого добивается различных бенефитов от своей аудитории, таких как донаты [перевод денежных средств]. И этот "треш" определенной частью людей воспринимается с энтузиазмом, они распространяют его как вирусное видео - видимо, здесь сказываются особенности их психики... Любая подобная активность в вопросах, связанных с верой, с детьми, с членовредительством квалифицируется Уголовным кодексом, но опасность этого явления заключается в том, что создатели треш-стримов по зависящим и независящим от них обстоятельствам порой исполняют волю третьих лиц, которые и пытаются открыть своего рода "окно Овертона" [социологическая концепция существования рамок допустимого спектра мнений в публичных высказываниях политиков и активистов с точки зрения текущего общественного дискурса - прим. ред.].Игорь Бедеров Эксперт в области кибербезопасности, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter
Жесткие элементы треш-стримов, такие как насилие над котятами или щенками, сожжение религиозной литературы, показ разрезанных рук и прочее, являются "попыткой преступной дрессировки", подчеркнул эксперт.
"Это цирковой термин, который определяет снижение у животного уровня допустимого поведения за счет того, что ему демонстрируется приемлемость такого рода действий, их положительная оценка и относительная безопасность при их осуществлении. И в ряде случаев получается так, что если сегодня человек смотрит на насилие, которое осуществляется, например, над котенком, то завтра он сам его осуществляет, а послезавтра - выходит на улицы и совершает попытку насилия над людьми. То есть в треш-стримах следует усматривать именно попытку преступной дрессировки. И соответствующая оценка есть не только в России, она присутствует по всему миру, и такие деяния наказываются", — сказал Бедеров.
Специалист высказался в поддержку инициативы о повышении штрафов для треш-стримеров, отметив при этом, что в сложившейся ситуации также необходимо принимать дополнительные меры.
"Конечно, нужно работать с людьми и грамотно их социализировать в государстве, чтобы им было чем заняться, кроме этой ерунды. А организаторов, исполнителей и распространителей подобного рода контента нужно научиться идентифицировать. Для этого, помимо штрафов, которые еще непонятно на кого будут направлены, необходимо создать соответствующую систему криминалистического учета. Необходимо разработать методики и программные продукты, которые помогли бы идентифицировать подобного рода пользователей, и тщательно развивать это направление", — заключил собеседник.
Ранее специалисты Avast рассказали о существовании сообщества, участники которого привлекают подростков к распространению вирусного ПО.