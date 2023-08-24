Эксперт оценил планы ужесточить наказание за треш-стримы

"Это цирковой термин, который определяет снижение у животного уровня допустимого поведения за счет того, что ему демонстрируется приемлемость такого рода действий, их положительная оценка и относительная безопасность при их осуществлении. И в ряде случаев получается так, что если сегодня человек смотрит на насилие, которое осуществляется, например, над котенком, то завтра он сам его осуществляет, а послезавтра - выходит на улицы и совершает попытку насилия над людьми. То есть в треш-стримах следует усматривать именно попытку преступной дрессировки. И соответствующая оценка есть не только в России, она присутствует по всему миру, и такие деяния наказываются", — сказал Бедеров.