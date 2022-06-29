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29 июня

Хакеры нашли единомышленников среди детей

Lenta.ru

Хакеры нашли единомышленников среди детей
Фото: ELLA DON / UnsplashELLA DON / Unsplash

Специалисты Avast рассказали о существовании сообщества, участники которого привлекают подростков к распространению вирусного ПО. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

Аналитики выяснили, что неизвестная группа лиц использует популярные среди подростков каналы на Discord и YouTube, чтобы распространять вредоносное ПО. По словам авторов исследования, в обществе числится более тысячи злоумышленников, которые предлагают будущим единомышленникам взломать собственных родителей или устроить кибератаку на школу.

В отчете говорится, что они распространяют информацию о наборах программ, которые легко можно найти в интернете и развернуть для совершения атак на других пользователей. По словам аналитика Avast Яна Холмана, подростков привлекает хакерство, которое многие считают «крутым и забавным занятием». «Эти действия могут иметь серьезные личные и юридические последствия, особенно если дети раскрывают свою личность и личности членов семьи в интернете», — отметил Холман.

Кроме Discord, представители которого отреагировали на обращение Avast и заблокировали указанные каналы, неизвестные используют для своей пропаганды YouTube. На видеохостинге размещаются ролики, в которых их авторы призывают энтузиастов присоединиться к ним. Также пользователей просят ставить лайки и делиться видео в соцсетях.

По словам экспертов Avast, чтобы дети не оказались втянуты в преступную деятельность, модераторы соцсетей должны оперативно реагировать на появление подобного контента, а родители — объяснять свои детям, чтобы те скептически относились к разного рода информации в интернете.

В начале лета специалисты Avast обнаружили в сети фейковую версию популярной программы CCleaner, зараженную вирусом. Опасная утилита могла похищать личные данные пользователей.

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