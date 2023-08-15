Лучший клоун СССР: каким был артист Андрей Николаев

Советский артист цирка Андрей Николаев , наиболее известный по сценической роли клоуна Андрюши, скончался в Боткинской больнице в ночь с 14 на 15 августа на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую государственную цирковую компанию («Росгосцирк»).

Андрей Николаев выступал на манеже со студенческих лет. Участвовал в интермедиях Карандаша, в аттракционе Э. Т. Кио. Образ клоуна Андрюши Николаев создал в 60-х годах. Его персонаж постоянно попадал в нестандартные ситуации, из которых он всегда находил остроумный выход. За свою находчивость и предприимчивость Андрюша и полюбился советскому зрителю.