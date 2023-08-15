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Лучший клоун СССР: каким был артист Андрей Николаев

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Андрей Николаев в гримерной Московского государственного цирка, 1973 год 
© РИА Новости
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Народный артист РСФСР, лауреат международный премии Грокка Андрей Николаев выступает на манеже Московского Государственного цирка на Цветном бульваре, 1983 год 
© РИА Новости
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Заслуженный артист РСФСР, клоун Андрей Николаев на арене старого Московского цирка на Цветном Бульваре, 1983 год 
© РИА Новости
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Композиция "Ковбойские страсти". Цирковой спектакль "Я работаю клоуном". Автор сценария и постановщик номеров народный артист РСФСР Андрей Николаев, 1983 год 
© РИА Новости

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Композиция "Дама из вигвама". Исполняют народный артист РСФСР Андрей Николаев и артистка цирка Ольги Канищева, 1983 год 
© РИА Новости
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Народный артист РСФСР Андрей Николаевич Николаев, 1983 год 
© РИА Новости
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Лауреат международной премии Грокка, артист Андрей Николаев исполняет номер на арене цирка на Цветном бульваре, 1983 год 
© РИА Новости
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Артисты цирка Елена Амвросьева (справа) и Андрей Николаев (слева) исполняют номер "Музыкальное недоразумение" на арене Московского Государственного цирка на Цветном бульвар, 1983 год 
© РИА Новости
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Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского. Народный артист РСФСР Андрей Николаев в гримерной, 1973 год 
© РИА Новости

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Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского. На манеже заслуженный артист РСФСР клоун Андрей Николаев, 1973 год 
© РИА Новости
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Выступает заслуженный артист РСФСР клоун Андрей Николаев, 1972 год 
© ТАСС

    Советский артист цирка Андрей Николаев, наиболее известный по сценической роли клоуна Андрюши, скончался в Боткинской больнице в ночь с 14 на 15 августа на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую государственную цирковую компанию («Росгосцирк»).

    Андрей Николаев выступал на манеже со студенческих лет. Участвовал в интермедиях Карандаша, в аттракционе Э. Т. Кио. Образ клоуна Андрюши Николаев создал в 60-х годах. Его персонаж постоянно попадал в нестандартные ситуации, из которых он всегда находил остроумный выход. За свою находчивость и предприимчивость Андрюша и полюбился советскому зрителю.

    В 1969 году Андрей Николаев стал единственным в СССР обладателем приза «Золотая Маска Грока» - знака высшего признания клоунского мастерства.

    Каким был артист Андрей Николаев – в галерее «Рамблера».

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