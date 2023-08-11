Актер Пашутин охарактеризовал размер своей пенсии словом "замечательно"

80-летний актёр Александр Пашутин рассказал о размере своей пенсии. Об этом сообщает StarHit.

По словам актёра, размер его пенсии составляет 95 тысяч рублей. Пашутин также добавил, что такие большие пенсию получают работники театра с большим стажем. Кроме того, на размер пенсии влияют доплаты от мэрии Москвы.

«У меня пенсия с собянинскими доплатами – 95 тысяч рублей. Спасибо мэру Москвы Сергею Собянину – он доплачивает народным и заслуженным артистам. Я, когда мне пенсию перечисляют, думаю: “Батюшки, как замечательно!”», – рассказал Пашутин.

Актёр также уточнил, что артисты, которые выступают на сцене театра, получают более высокую пенсию. При этом те актёры, которые снимаются только в кино, по словам Пашутина, получают куда меньше.