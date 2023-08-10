Актриса Лужина назвала размер своей пенсии

Известная актриса Лариса Лужина рассказала в интервью газете «Аргументы и факты», что получает пенсию в размере 60 тыс. рублей.

По ее словам, пенсия состоит из двух частей: 30 тыс. она получает от государства и 30 тыс. добавляет ей мэрия Москвы.

Лужина пояснила, что столичный градоначальник Сергей Собянин принял решение назначить доплату народным и заслуженным артистам, живущим в Москве

Артистка пояснила, что ее очень тревожит положение коллег из Санкт-Петербурга, которым подобные надбавки не полагаются.

В активе Лужиной участие в таких проектах, как «Тишина», «Четвертая высота», «Казус Кукоцкого», «Совесть», «Охота на изюбря», «На семи ветрах», «Тайны дворцовых переворотов», «С любимыми не расставайтесь», «Гонщики», «Настенька», «Небо со мной», биографическом фильме «Четвёртая высота».

В 1965 году режиссёр студии «ДЕФА» Иоахим Хюбнер пригласил Лужину для съёмок в многосерийном фильме «Доктор Шлюттер». В общей сложности в ГДР актриса снялась в шести картинах.

Немецкие зрители высоко оценили работу Лужиной: по опросу одного из журналов, она была признана популярнейшей актрисой в ГДР. Кроме того, ей были присуждены Национальная премия Германии и премия «Золотой лавр телевидения».