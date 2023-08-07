Умер художник Николай Устинов

По имеющейся информации, художник умер в своей квартире в Москве на Большом Афанасьевском переулке. Предварительной причиной смерти названа сердечно-сосудистая недостаточность.

Николай Устинов наиболее известен как иллюстратор книг сказок. За свою жизнь он проработал более чем над тремя сотнями книг. Среди них книги Виталия Бианки, Михаила Пришвина, Уильяма Шекспира, Константина Паустовского и многих других. При жизни Устинов был награждён званиями «Заслуженный художник РСФСР» и «Народный художник России».