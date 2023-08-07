Режиссера Светлану Джимбинову нашли мертвой спустя год после смерти

Режиссёр театра имени Рубена Симонова Светлана Джимбинова найдена мёртвой в собственной квартире в Москве. Её тело пролежало там больше года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Уточняется, что о смерти 82-летней женщины стало известно случайно – соседи забеспокоились, что никто из них давно не видел Джимбинову. Попытки выйти на связь с режиссёром не дали результатов, после чего соседи обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь в квартиру Джимбиновой – внутри оказалось мумифицированное тело женщины.

После проведения экспертизы стало известно, что Джимбинова умерла примерно в начале 2022 года. Причины смерти не уточняются.

Российскому зрителю Джимбинова известна как режиссёр шести спектаклей в театре имени Рубена Симонова, а также нескольких фильмов – «Золушка», «Кот в сапогах» и «Про Ивана-не-Великана».