Стала известна причина смерти композитора Александра Колкера

Стала известна причина смерти советского композитора Александра Колкера. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

По утверждению источника, Колкер умер из-за осложнений после нападения, которое тот пережил в начале 2022 года.

«В июле он провёл очень много времени в больнице. Последние дни очень плохо себя чувствовал. Он говорил, что после нападения на него в лифте в прошлом году его состояние резко ухудшилось. Ну и плюс возраст. Причиной смерти стали осложнения после того нападения», – сообщил собеседник агентства.

Напомним, что нападение произошло в 20 февраля 2022 года – на музыканта напал 46-летний мужчина на почве личной неприязни. Тогда Колкер пережил три удара ножом. Как стало известно позже, нападавший был поклонником жены композитора. Свои действия он объяснил тем, что «Колкер плохо с ней обращался».

Незадолго до смерти 90-летний Колкер попал в больницу – его нашли парализованным и истощённым. Позже он был выписан, хотя знакомые отмечали, что состояние композитора оставалось плачевным, а за день до смерти «ему стало очень плохо».