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Стала известна причина смерти композитора Александра Колкера

Стала известна причина смерти советского композитора Александра Колкера. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

Стала известна причина смерти композитора Александра Колкера
© РИА Новости

По утверждению источника, Колкер умер из-за осложнений после нападения, которое тот пережил в начале 2022 года.

«В июле он провёл очень много времени в больнице. Последние дни очень плохо себя чувствовал. Он говорил, что после нападения на него в лифте в прошлом году его состояние резко ухудшилось. Ну и плюс возраст. Причиной смерти стали осложнения после того нападения», – сообщил собеседник агентства.

Напомним, что нападение произошло в 20 февраля 2022 года – на музыканта напал 46-летний мужчина на почве личной неприязни. Тогда Колкер пережил три удара ножом. Как стало известно позже, нападавший был поклонником жены композитора. Свои действия он объяснил тем, что «Колкер плохо с ней обращался».

Незадолго до смерти 90-летний Колкер попал в больницу – его нашли парализованным и истощённым. Позже он был выписан, хотя знакомые отмечали, что состояние композитора оставалось плачевным, а за день до смерти «ему стало очень плохо».

Александр Колкер известен как композитор популярных песен «Стоят девчонки», «Ночной трамвай», «Опять плывут куда-то корабли». Он также написал музыку для нескольких фильмов. В их числе «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки». О смерти Колкера стало известно 1 августа.

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