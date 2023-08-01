Умер композитор Александр Колкер

Советский и российский композитор Александр Колкер скончался на 91-м году жизни. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Союза композиторов Санкт-Петербурга.

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О месте и времени похорон, а также о месте прощания пока не сообщается.

Александр Наумович Колкер родился 28 июля 1933 года.

В его активе свыше ста песен, в том числе «Стоят девчонки», «Карелия», «Ночной трамвай», «Туман», «Опять плывут куда-то корабли». Кроме того, он написал музыку к кинофильмам «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Свадьба Кречинского», «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки».