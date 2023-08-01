Врачи рассказали о состоянии актрисы Ирины Мирошниченко

Врачи рассказали о состоянии народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко , которая попала в реанимацию одной из больниц Москвы . Об этом сообщает РИА «Новости» .

81-летняя Ирина Мирошниченко наиболее известна зрителям по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев» и «Зимняя вишня 2». 30 июля её экстренно доставили в больницу с острой формой гриппа.