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Врачи рассказали о состоянии актрисы Ирины Мирошниченко

Врачи рассказали о состоянии народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, которая попала в реанимацию одной из больниц Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Врачи рассказали о состоянии актрисы Ирины Мирошниченко
© РИА Новости

По словам врачей, состояние Мирошниченко расценивают как тяжёлое.

«Лежит в реанимации, состояние тяжёлое», – рассказали работники больницы.

Уточняется, что актриса находится под постоянным наблюдением врачей.

81-летняя Ирина Мирошниченко наиболее известна зрителям по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев» и «Зимняя вишня 2». 30 июля её экстренно доставили в больницу с острой формой гриппа.

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