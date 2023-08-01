Врачи рассказали о состоянии актрисы Ирины Мирошниченко
Врачи рассказали о состоянии народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, которая попала в реанимацию одной из больниц Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам врачей, состояние Мирошниченко расценивают как тяжёлое.
«Лежит в реанимации, состояние тяжёлое», – рассказали работники больницы.
Уточняется, что актриса находится под постоянным наблюдением врачей.
81-летняя Ирина Мирошниченко наиболее известна зрителям по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев» и «Зимняя вишня 2». 30 июля её экстренно доставили в больницу с острой формой гриппа.
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