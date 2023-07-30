Мирошниченко экстренно доставлена в реанимацию
Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко госпитализирована и размещена в реанимации.
81-летняя артистка утром почувствовала себя плохо, недомогание усиливалось, из-за ухудшения состояния пришлось поехать в больницу, пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.
У Мирошниченко диагностировали тяжелую форму гриппа.
Ирина Мирошниченко – актриса МХАТа. Кроме того, зрители помнят и любят ее по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Зимняя вишня».
В прошлом году Ирине Мирошниченко присвоили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
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