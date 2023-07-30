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Мирошниченко экстренно доставлена в реанимацию

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко госпитализирована и размещена в реанимации.

Мирошниченко экстренно доставлена в реанимацию
© РИА Новости

81-летняя артистка утром почувствовала себя плохо, недомогание усиливалось, из-за ухудшения состояния пришлось поехать в больницу, пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.

У Мирошниченко диагностировали тяжелую форму гриппа.

Ирина Мирошниченко – актриса МХАТа. Кроме того, зрители помнят и любят ее по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Зимняя вишня».

В прошлом году Ирине Мирошниченко присвоили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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