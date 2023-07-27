Депутат Вассерман выступил против введения четырехдневки
Депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал результаты опроса касательно отношения россиян к возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю. Парламентарий отметил, что выступает против данной инициативы.
Ранее РБК со ссылкой на данные исследования сервиса Superjob сообщило, что почти половина россиян - 49 процентов - одобряют идею сократить рабочую неделю до четырех дней. Против введения третьего выходного выступает 28 процентов опрошенных - минимальный уровень за четыре года.
Я остаюсь в числе тех, кто против [введения в России четырехдневной рабочей недели]. Против, потому что для того, чтобы сокращать рабочее время, надо прежде всего решить, как и для чего использовать освобождающееся нерабочее время. А с этим у нас, насколько я могу судить, пока достаточно сложно. На мой взгляд, практика использования нерабочего времени у нас еще недостаточно развита. Большая часть тех, кто имеет достаточно свободного времени, жалуются не на его нехватку, а на его избыток. Конечно, жалуются не только за себя. Вспомните, насколько регулярно предлагают сократить срок новогодних каникул. Подобные жалобы я слыхал и от более-менее рядовых людей. Но то, как решить вопрос организации заполнения свободного времени, я пока не знаю.Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы
Вместе с тем парламентарий подтвердил наличие данных о том, что сокращение рабочего времени способствует эффективности его использования.
"Но, к сожалению, способствует этому лишь в определенных пределах. И если, например, мы сократим рабочее время до одно дня [в неделю], то это, к сожалению, не будет означать, что за этот день мы будем делать больше, чем раньше. Поэтому я пока против сокращения рабочего времени. Но я очень надеюсь, что названные мною проблемы постепенно будут решаться", — сказал он.
Вассерман также прокомментировал ту часть исследования, в которой опрошенные рассказывали, как бы они распорядились лишним выходным. Так, по данным исследования, четверть опрошенных (27 процентов) хотят потратить его на семью, столько же человек (25 процентов) использовали бы его для отдыха. 15 процентов респондентов направят это время на обучение и саморазвитие, 15 процентов — нашли бы подработку, еще 11 — занялись бы домашними делами. Посвятить третий выходной на активный отдых и хобби собираются 8 процентов опрошенных, на путешествия — 2 процента, чтение и походы в музеи — 1 процент респондентов.
"Тут я не удержусь от цитаты Константина Сергеевича Алексеева, более известного под сценическим псевдонимом Станиславский: "Не верю!". Я не верю потому, что при любых подобных опросах люди говорят гораздо больше того, что от них ожидают (не опросчики, а другие люди), чем того, что они думают на самом деле. Все вышеперечисленное - это настолько усиленно переклонированное в общественном мнении видение времяпрепровождения, что, боюсь, люди не сами хотят этого, а знают, что этого хотят от них другие. Поэтому они это и говорят. Поэтому в социологии и стараются получать как можно больше сведений косвенными способами, а не прямыми опросами", — заявил собеседник.
В конце июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что на законодательном уровне нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю. По словам министра, возможность работать четыре дня в неделю есть и сегодня. На четырехдневную рабочую неделю можно перейти по договоренности с работодателем.