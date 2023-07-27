Я остаюсь в числе тех, кто против [введения в России четырехдневной рабочей недели]. Против, потому что для того, чтобы сокращать рабочее время, надо прежде всего решить, как и для чего использовать освобождающееся нерабочее время. А с этим у нас, насколько я могу судить, пока достаточно сложно. На мой взгляд, практика использования нерабочего времени у нас еще недостаточно развита. Большая часть тех, кто имеет достаточно свободного времени, жалуются не на его нехватку, а на его избыток. Конечно, жалуются не только за себя. Вспомните, насколько регулярно предлагают сократить срок новогодних каникул. Подобные жалобы я слыхал и от более-менее рядовых людей. Но то, как решить вопрос организации заполнения свободного времени, я пока не знаю.

Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы