Половина россиян поддержала переход на четырехдневку

Половина россиян поддержала переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом со ссылкой на исследование Superjob сообщает РБК. В опросе компании приняли участие 1600 граждан.

Одобряет идею четырехдневки каждый второй (49 процентов) опрошенный. Против введения третьего выходного выступает 28 процентов опрошенных, минимальный уровень за четыре года. Чаще всего за переход на сокращенную рабочую неделю выступают молодежь (55 процентов), граждане, зарабатывающие меньше 80 тысяч рублей в месяц (52 процентов), а также женщины (51 процент). При этом две трети сотрудников уверены, что справятся со своими обязанностями за четыре дня. 21 процент респондентов сомневаются в своих силах.

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Четверть опрошенных (27 процентов) хотят потратить лишний выходной на семью, столько же человек (25 процентов) использовали бы его для отдыха. 15 процентов респондентов направят это время на обучение и саморазвитие, 15 процентов — нашли бы подработку, еще 11 — занялись бы домашними делами. Посвятить третий выходной на активный отдых и хобби собираются 8 процентов опрошенных, на путешествия — 2 процента, чтение и походы в музеи — 1 процент респондентов.

Страны мира не первый год работают над увеличением производительности и созданием комфортных условий работы. Так, эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели в Исландии привел к снижению уровня стресса и улучшении самочувствия сотрудников при сохранении их производительности. После этого более 90 процентов персонала в стране перевели на сокращенную рабочую неделю.

В России подобную идею внес в 2019 году действующий премьер-министр Дмитрий Медведев. В апреле 2021 года он предложил провести эксперимент и задействовать в нем некоторые регионы или группы компаний, а также проводить реформу постепенно, сокращая рабочие дни на час, на два или на три.