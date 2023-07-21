$90.38-0.47100.66-1.18

«Ну тупые»: 75 лет со дня рождения Михаила Задорнова

Slide 1 of 26
1/21
Михаил Задорнов, 1997 год 
© Natalya Loginova/Global Look Press
2/21
Михаил Задорнов во время выступления в Москве, 1997 год 
© Борисов Виктор/Борисов Виктор/ТА
3/21
Михаил Задорнов во время игры в настольный теннис на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, 2002 год 
© Виктор Клюшкин/ТАСС
4/21
Михаил Задорнов, 1993 год 
© Сергей Мамонтов/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/21
Роман Карцев и Михаил Задорнов 
© Анатолий Ломохов/Global Look Press
6/21
Михаил Задорнов 
© Анатолий Ломохов/Global Look Press
7/21
Михаил Задорнов с женой Еленой 
© Анатолий Ломохов/Global Look Press
8/21
Леонид Якубович и Михаил Задорнов, 1993 год 
© Александр Неменов/ТАСС
9/21
Михаил Задорнов и певица Наташа Распутина 
© Анатолий Ломохов/Global Look Press

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

10/21
Писатель-сатирик Михаил Задорнов во время игры в теннис, 1992 год 
© Роман Денисов/ТАСС
11/21
Михаил Задорнов и Михаил Жванецкий (слева направо), 1993 год 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
12/21
Михаил Задорнов 
© Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press
13/21
Михаил Задорнов на встрече с читателями в ТД «Библио-Глобус», Москва, 2008 год 
© Сергей Пятаков/РИА Новости
14/21
Михаил Задорнов с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и Аллой Пугачевой, 2009 год 
© Геннадий Усоев/Global Look Press

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

15/21
Михаил Задорнов в Юрмале, Латвия, 2002 год 
© Виктор Лисицин/Global Look Press
16/21
Михаил Задорнов и певица Сати Казанова во время премьеры клипа на песню «Дура» в Чайхоне №1 в Москве, 2013 год 
© Валерий Левитин/РИА Новости
17/21
Михаил Задорнов (слева), Лев Лещенко (в центре) и Владимир Винокур во время съемки передачи «Аншлаг», 1996 год 
© Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
18/21
Поэт Евгений Евтушенко и писатель-сатирик Михаил Задорнов (слева направо) на творческом вечере, приуроченном к 83-летию Е.Евтушенко, в культурном центре «ЗИЛ», 2015 год 
© Александр Щербак/ТАСС
19/21
Михаил Задорнов, 1997 год 
© Natalya Loginova/Global Look Press

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

20/21
Прощание с Михаилом Задорновым в церкви Александра Невского в Риге, 15 ноября 2017 года 
© Артем Сизов/«Газета.Ru»
21/21
Памятная доска Михаилу Задорнову во время церемонии открытия в Московском авиационном институте, 2 ноября 2018 года 
© Максим Блинов/РИА «Новости»

    Михаил Задорнов родился в курортном латвийском городе Юрмала 21 июля 1948 года.

    Задорнов начал карьеру как писатель. Свою дебютную работу (повесть «Точка пересечения») он написал в 18 лет, а его первые публикации увидели свет в 1974 году. Всего он написал более 10 книг.

    В 1982 году сатирик впервые появился на телевидении с монологом «Письмо студента домой», а два года спустя выступил в передаче «Вокруг смеха» с монологом «Девятый вагон». Монологи Задорнова быстро разлетались на цитаты, собирали множество зрителей и проходили с большим успехом. Его знали и любили не только в России, но и в странах СНГ. С начала 1990-х годов Задорнов был автором и ведущим телепередач «Аншлаг», «Сатирический прогноз», «Смехопанорама», и «Дочки-матери».

    Сатирик был настолько популярен, что 31 декабря 1991 года именно он, а не Борис Ельцин, поздравлял россиян с Новым годом.

    В начале октября 2016 года у Задорнова обнаружили опухоль головного мозга, он умер 10 ноября 2017 года в одной из клиник Москвы. В 2019 году ВЦИОМ назвал Задорнова самым любимым юмористом россиян.

    4
    Газета.Ru: главные новости