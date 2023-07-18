Россия отправила Турции самолеты-амфибии для тушения пожаров

Россия отправила Турции два самолета-амфибии для тушения пожаров
Пресс-служба МЧС России сообщает, что в Турцию вылетели два самолёта-амфибии Бе-200ЧС, которые окажут помощь в тушении лесных пожаров. Об этом пишет ТАСС.
«По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии российского чрезвычайного ведомства вылетели с аэропорта Платов г. Ростов-на-Дону в города Мугла и Измир Турецкой Республики для тушения крупных лесных пожаров», – сказано в сообщении МЧС.
Отмечается, что кроме запаса воды для тушения пожара самолёты оснащены тепловизорами, которые помогут находить очаги возгорания.
Уточняется, что пилоты на вылетевших самолётах имеют опыт в тушении лесных пожаров, а также прошли специальную подготовку к работе в сложных ситуациях. Ранее они уже участвовали в тушении пожаров в Греции, Сербии, Черногории и других странах.
В последнюю неделю в Турции установилась крайне жаркая и сухая погода – в некоторых провинциях температура воздуха достигает 45-47°C. Такие условия уже привели к ряду возгораний по всей стране. Ранее сильный пожар начался рядом с международным аэропортом Миляс-Бодрум.