Россия отправила Турции самолеты-амфибии для тушения пожаров

Пресс-служба МЧС России сообщает, что в Турцию вылетели два самолёта-амфибии Бе-200ЧС, которые окажут помощь в тушении лесных пожаров. Об этом пишет ТАСС.

«По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии российского чрезвычайного ведомства вылетели с аэропорта Платов г. Ростов-на-Дону в города Мугла и Измир Турецкой Республики для тушения крупных лесных пожаров», – сказано в сообщении МЧС.

Отмечается, что кроме запаса воды для тушения пожара самолёты оснащены тепловизорами, которые помогут находить очаги возгорания.

Уточняется, что пилоты на вылетевших самолётах имеют опыт в тушении лесных пожаров, а также прошли специальную подготовку к работе в сложных ситуациях. Ранее они уже участвовали в тушении пожаров в Греции, Сербии, Черногории и других странах.