Рядом с турецким аэропортом начался лесной пожар

Генеральный департамент лесного хозяйства Турции сообщает, что рядом с международным аэропортом Миляс-Бодрум начался сильный лесной пожар. Об этом пишет РИА «Новости».

Причина пожара на данный момент неизвестна. Огонь возник между деревнями Акйол и Кемиклер на юге Турции. На сегодняшний день температура воздуха в этом районе достигает +43° и выше, что ежедневно приводит к нескольким возгораниям.

Уточняется, что в тушении пожара задействована авиация – 7 вертолётов, 3 самолёта, а также несколько пожарных расчётов с земли. Информация о пострадавших пока не поступала.