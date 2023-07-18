Работа Керченской переправы приостановлена
Работа паромной Керченской переправы в Крыму была приостановлена. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.
Уточняется, что переправа будет закрыта с 21:00 18 июля до 5:00 19 июля.
«По информации Керченского морского порта работа Керченской паромной переправы будет приостановлена с 21:00 до 05:00», – рассказали в МЧС.
При этом причины приостановки работы Керченской переправы пока не уточняются.
17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. В результате взрыва погибло два человека, один ребёнок получил раны средней тяжести.
Рамблер: главные новости