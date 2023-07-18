Работа Керченской переправы приостановлена

Работа паромной Керченской переправы в Крыму была приостановлена. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

Уточняется, что переправа будет закрыта с 21:00 18 июля до 5:00 19 июля.

«По информации Керченского морского порта работа Керченской паромной переправы будет приостановлена с 21:00 до 05:00», – рассказали в МЧС.

При этом причины приостановки работы Керченской переправы пока не уточняются.