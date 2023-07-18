Вице-премьер РФ назвал предварительную стоимость восстановления Крымского моста

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что восстановление Крымского моста может стоить от 1 миллиарда до 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Такое заявление Хуснуллин сделал во время «Открытого диалога» с российскими сенаторами. Он также добавил, что постройка дополнительного моста, необходимого для ремонта основного полотна Крымского моста, займет у ремонтной бригады два месяца. При этом длина временного моста составит 250 метров, так как к повреждённой зоне невозможно подойти с моря.

«Уже вчера начали переброску труб, металлоконструкций из Тольятти. За два месяца мы его построим», – заявил он.

На данный момент движение по Крымскому мосту проходит в реверсивном режиме. Вице-премьер утверждает, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста возобновится к 15 сентября, а по второй стороне к 1 ноября.