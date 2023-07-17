Паромы в Крыму начали переправлять легковые автомобили

Первый паром с легковыми автомобилями отправился в сторону Краснодарского края через Керченский пролив. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на переправе действуют три парома, которые способны за день перевезти 600-700 транспортных средств. Перевозка осуществляется бесплатно. При этом на переправу пропускают машины только после тщательного досмотра.

К вечеру 17 июля в ожидании погрузки на паромы через Керченский пролив со стороны полуострова собралось около 200 легковых автомобилей. На данный момент их количество стало сокращаться.

На площадке организовали питание, подвоз бутилированной воды, дополнительные туалеты и бочки с технической водой.