Работа Керченской паромной переправы приостановлена до особых распоряжений. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота в Telegram-канале.

Там отметили, что переправу приостановили в ночь на 17 июля. Действующих штормовых предупреждений на участке нет.

Напомним, что ранним утром 17 июля глава глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост из-за остановки движения из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В Минтрансе РФ заявили, что пострадало дорожное полотно, опоры моста уцелели. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал, что жертвами происшествия стали двое жителей региона — мужчина и женщина. С ними в машине была несовершеннолетняя дочь, которая пострадала.